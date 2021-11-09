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Kripto parada yer yerinden oynadı! Yeni rekor geldi, Bitcoin, Ethereum...

09 Kasım 2021 Salı - 7:49 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 7:49

Kripto para piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Rekor üstüne rekor kırıyor. Kripto paranın atası olarak kabul edilen Bitcoin yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Kripto para birimi Bitcoin 68 bin 530 dolar ile tarihi rekorunu yeniledi. Ethereum da Bitcoin'i takip etti ve 4824 dolar ile rekor kırdı.


Kripto Para piyasalarında güçlenme devam ediyor. Ekim ayından bu yana yükseliş hareketi içinde olan kripto paraların lideri Bitcoin yeni rekora imza attı. Bitcoin 68 bin 530 Dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bitcoin gün içinde en düşük 65 bin 974 dolar, en yüksek 68 bin 530 dolar seviyesini gördü.

Ethereum da hemen her gün rekorlara sahne oluyor. Dün 4795 dolar ile Rekor kıran Ethereum bugün 4824 dolar ile rekorunu yeniledi. Ethereum en düşük 4755 dolar, en yüksek 4824 dolar seviyesini görmüş oldu.
 
ELON MUSK ETKİSİ
 
Kripto para piyasaları milyarder iş adamı Elon Musk'ın açıklamalarıyla hareketlendi. Musk, vergi ödemek için Tesla hisselerini satıp satmaması gerektiğini Twitter'dan açtığı anketle duyurdu. Musk'ın Tesla hisselerini satmasıyla birlikte Bitcoin tarafına yatırım yapabileceği söylentisi piyasaları yükseltmeye başladı.

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