Kripto parada taşlar yerinden oynadı! Aniden yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor... Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu...

Dogecoin'in çizgisinden devam eden ve arkasında herhangi bir milyarderin spekülatif açıklamaları olmayan Shiba Inu'de aksine milyarder iş insanı Elon Musk olumsuz yorumda bulunmuş ve elinde Shiba Inu tutmadığını söylemişti. Bu olumsuzluğa da aldırmayan Shiba Inu yükselişini sürdürmüştü.

TÜRK KRİPTO PARA BORSALARI DA LİSTELEMEYE BAŞLADI

Gate.io ve Binance ile güçlü kripto para borsalarına giren Shiba Inu'yu Türkiye'den de Paribu işlem listesinde sıralamaya başladı.

0.01 DOLAR OLMA BEKLENTİSİ

Shiba Inu için sosyal medyada ve kripto para uzmanları çeşitli yorumlarda bulunuyor. Genel kanı olarak Shiba Inu'nun yatırımcıları 1 cent olmasını bekliyorlar. Herhangi bir dayanağı bulunmayan bu şekildeki yönlendirmelere itibar edilmemesi de gerekiyor. Kripto para piyasalarında herhangi bir marj dilimi olmadığı için yatırılan para bir anda buharlaşabildiği gibi binlerce katına da yükselebiliyor. Kripto para piyasasında işlem yaparken dikkatli olunması gerekiyor.