Kripto parada sıralama değişti! Ona yatıran kazandı

Kripto parada hareketlilik sürüyor. Kimse bunu beklemiyordu. Yerler değişti. ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çerçeve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, yüzde 13'e yakın yükselen Binance Coin 62 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşarak yeniden üçüncü sıraya çıktı.

En büyük 100 birimden, bir tanesi ilk 10'da olmak üzere yalnızca üç tanesi düşerken, Bitcoin ve Ethereum da son 24 saati artıda geçirdi ve tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon dolar ı aştı.

Son 24 saat içinde 36,522.89 ve 38,231.34 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.25 artışla 37.871.20 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.56 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,611.09 ve 2,801.39 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.31 artışla 2,750.35 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 2.38 ve piyasa hacmi de yaklaşık 15 milyar dolarlık artışla 318 milyar dolar düzeyindeydi.

Yaklaşık 10 günlük aradan sonra kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Binance Coin de 359.06 ve 418.67dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.65 artışla 407.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 16.33 ve piyasa hacmi de 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 706 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerinde yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Gelen alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca üç birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10,242 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 110 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Genel Müdürü Arif Şahin , kripto paranın yükselişinde "Z kuşağı" dopingi başlıklı değerlendirmesinde, kripto paraya en yoğun ilginin 18-24 yaş aralığından geldiğine işaret etti:

"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Z kuşağı, kripto para piyasasını sevdi. Dijitali hayatının odak noktasına alan ve günün büyük kısmında online platformlarda vakit geçiren gençler, birikim yapmaya çok erken başlarken tercihleri Bitcoin, Tether, Ethereum ile Litecoin gibi varlıklardan yana oldu. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfus, bu dijital varlıkları almakla kalmıyor, nasıl üretilebileceği üzerinde de kafa yoruyor."

Türkiye’de de bu durumun benzer şekilde ilerlediğinin altını çizen Şahin, "Yaş skalası düştükçe kripto paralara olan ilgi seviyesinin daha yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Yaş ilerledikçe geleneksel finansa olan bağlılık düzeyi de artıyor" dedi ve ekledi:

"Hem ödemelerde hem de transferlerde şeffaflık ve hız arayışları artarak devam ediyor.

"Özellikle dijital ödemeler ve satın almalarda dijital para birimleri daha cazip geliyor. E-spor yaparken ya da sözgelimi bir kahve alırken ilk akla gelen dijital para birimleri ya da tokenlar oluyor.

"Kullanım ve aktiflik açısından bakacak olursak, gençler dijital paraların hem gelişmesinde hem de kullanımının artmasında ön sıralarda yer alıyor.

"Bu ilgi düzeyi, değişimi hızlandırmaya neden olabilir ve böylelikle farklı yaş gruplarını da kendisine çekebilir.

"Ayrıca dijital paraya artan ilgi, farklı öğelerin ve alışkanlıkların hayatımızdaki yerinin artırmasını sağlayabilir."