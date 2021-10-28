Kripto parada rüzgar tersine döndü! Yükselişi durdurulamıyor, yüzde 90 oldu, Bitcoin ve Ethereum ise...

Shiba Inu yatırımcıları sayesinde son 24 saatte 40.2 trilyon adetlik işlem hacmine ulaşıldı. Dolar bazında karşılığı ise 2.7 milyar dolara denk geliyor. Shiba Inu son 24 saatte en düşük 0.00004654 dolar, en yüksek de 0.00008872 dolar seviyesini gördü. Netice olarak 24 saatte yüzde 90 oranında yükseliş yaşamış oldu.

BITCOIN VE ETHEREUM DA GERİLİYOR

KRİPTO PARA YATIRIMLARINIZA DİKKAT

Kripto para piyasasında sert fiyat ve miktar hareketleri görülebiliyor. Herhangi marj aralığı olmadığı için yatırılan para katlarına da ulaşabilirken birden sıfıra da düşebiliyor. Bu nedenle kripto para yatırımı yaparken dikkat edilmesi ve temkinli davranılması gerekiyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmadığı için ve kuralları da belirlenmediğinden dolayı kayıplar oluştuğunda hukuki bir zemin de oluşturulamıyor. Sosyal medyada da uzman olduğunu öne sürüp manipülatif hareketlerde bulunan kişilerin açıklamalarına da itibar edilmemesi gerekiyor.