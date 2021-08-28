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Kripto parada patlama yaşanıyor! Token furyası
Kripto para ile ilgili son dakika açıklaması! Dijital varlıklar olan token’larda patlama yaşanıyor. Pek çok kulüp ve marka kendi token’ını çıkarırken, yatırım yapan sayısı da artıyor. Ancak uzmanlar kripto paralardaki riskleri de içerdiklerini belirterek, dikkatli olunmasını öneriyor. Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız dijital varlıklar olan token’larda patlama yaşanıyor. Başta spor kulüpleri olmak üzere pek çok marka kendi token’ını çıkararak hem fon topluyor hem de blokzincir teknolojisinde yerini alıyor.