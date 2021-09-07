Kripto parada büyük çöküş! Yatırımcılar şokta! Bitcoin ve Ethereum...

Kripto para piyasasında flaş gelişme! Büyük çöküş başladı. Sosyal medya karıştı, yatırımcılar şokta. Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum, Solana ve diğer altcoinlerde de büyük düşüş yaşandı. Birçok yatırımcı ise bu ani çöküşün nedenini araştırıyor. İşte kripto para piyasasındaki deprem sonrası son durum...

Kripto para piyasasından gelen son dakika bilgilerine göre, kritik dalgalanmalar yaşanıyor. Sosyal medyayı karıştıran düşüş sonrası yatırımcılar, bu durumun nedenini araştırıyor. Bitcoin Temmuz ayından bu yana yükseliş trendindeydi ve 53 bin seviyesine kadar ulaşmıştı. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum'da son durum ne?

ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ

Kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüşten nasibini aldı. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi.

Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador , Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ’nın Bitcoin’i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.

TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Kripto para borsasındaki dalgalanmanın ardından analist Yusuf Topçu, Hürriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Kripto piyasasındaki düşüşü değerlendiren Topçu'nın mesajları şöyle;

Kripto para piyasalarında 7 Eylül 2021 tarihi bir dönüm noktası olabilir mi sorusu yatırımcıların aklında dönüp duruyor. 4 yılda bir gelen ayı piyasası beklentisi bu 2021 yılının bahar aylarında tekrarlanmış, en büyük gösterge kripto para Bitcoin $64.000 seviyelerinden $28.000’lere kadar gerilemişti. Temmuz ayında dipten dönüş hareketine başlayan BTC’de $52.000’e kadar %90’a yaklaşan bir yükseliş, alternatif coin olarak adlandırılan birçok kripto parada ise çok daha yüksek oranda, hız kesmeyen bir yükseliş yaşanmıştı. Yılın son çeyreğinde bugün takip edilen sert satışlarla Bitcoin akşam saatlerinde $42.800 seviyesi görüldü. BTC fiyatı akşam saatlerinde $46.000-$47.000 ardından fiyatlanıyor.

GÖZLER FED TOPLANTILARINDA

3 aydır yaşanan artışla kıyaslandığında getirilerin yalnızca bir kısmı geri verilmiş durumda. Dolayısıyla asıl soru işareti majör denilebilecek bir haber akışı olmaksızın yaşanan bu sert satışın devam edip etmeyeceği. Burada da gözler her zamanki gibi Fed toplantılarında olacak. 2023’ten önce faiz artırmamasına kesin gözüyle bakılan bir Fed politikası olan bir konjönktürde kripto para piyasalarında kesintisiz devam edecek bir ayı piyasası beklentisi çok gerçekçi olmayabilir. 12 yılı deviren Bitcoin’in de tarihinde kısa süreli birçok hezimet sonrasında tekrardan güçlenerek yoluna devam ettiğine şahit olduk.

Küresel ölçekte enflasyon teması tüm ürünlerde devam ediyor. Yalnızca finansal piyasalarda değil ABD konut fiyatları gibi önemli birçok varlığın fiyatlarında rekor seviyeler yenileniyor. Tüm ürünlerin fiyatlaması enflasyon fiyatlaması desek çok da yanlış olmaz.

Dolayısıyla köklü ve ani bir Fed politikası değişikliği, veya son dönemde defalarca tekrar edilen ‘geçici’ enflasyonun gerçekten hızlı bir şekilde geçtiğine şahit olmadan kripto paraların uzun süreli ve kalıcı düşüşler yaşamasını beklerken iki değil üç kere düşünmek gerekebilir. (Hürriyet)