Kripto para yükselir mi, kripto para piyasası ne olur? Kripto para yorumu!

Çin’in yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklaması, Tesla CEO’su Elon Musk’ın yaptığı açıklamalar, kripto paranın daha hızlı düşmesine neden oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Litecoin gibi sanal para birimleri değer kaybetmeye devam ediliyor. Günlük kayıplar yüzde 30’ları, haftalık kayıplar ise yüzde 50’leri buldu. Peki, kripto para piyasası ne olur?

Çin Devlet Konseyi’ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısı ile sert gerileyen Bitcoin daha önce de Elon Musk'ın, Tesla'nın Bitcoin ile satış yapmayacağını açıklamasının ardından sert düşüş yaşamıştı. Kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 5'in üzerinde düşüşle 35.000 dolar seviyesinde seyrediyor. Bitcoin'de bir haftalık kayıp ise yüzde 28'in üzerinde. Peki, kripto para piyasası ne olur? İşte Kripto para yorumu…

"Yatırımcıların önemli bir kısmının bilinçsiz"

Milliyet’ten Hanife Baş’ın haberine göre Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, Türkiye’de kripto paralara yönelik ciddi ilgi bulunduğunu ancak yatırımcıların önemli bir kısmının bilinçsiz olduğunu kaydetti.

Arslan, “Son haftalarda piyasaya hakim olan olumsuz durumdan Türk yatırımcılar da kötü etkilendiler. Bir iki ay öncesine kadar kripto paradan kazanç sağlayan çok sayıda kişi, şimdilerde büyük kayıplar içine girdi. Tabii bunda açgözlülüğün etkisi büyük. Uzman ve haber takibi yapmadan, az da olsa teknik analiz bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapılıyor ve sonuç hüsran oluyor” dedi.

Kripto para ne olur?

Yatırımcıların dolandırıcılık gelişmeleri nedeniyle bu alana yönelik ciddi düzenlemeler yapılacağı beklentisi içinde olduğunu belirten Arslan, “Hem ülkemizde hem de dünyada sistemden çıkışların olduğu bir gerçek. Kripto paraların son dönemde yaşadığı değer kayıpları bu durumu tetikledi” diye konuştu.

Arslan, bu alanda halen fırsatlar olup olmadığı sorusunu da, “Finans sisteminde her zaman fırsat vardır. Her ne kadar bazı kişiler, kripto paraları hiç olarak görse de ben katılmıyorum.

Muazzam bir teknoloji olan blokzincir teknolojisini arkasına alan kripto paralar bana göre hayatımızda yer almaya devam edecek. Ancak fırsatlar, arkasında teknolojisi olan gelecek vadeden kripto paralarda olacaktır” cevabını verdi.

Yatırım yaparken bunlara dikkat

Cem Barlas Arslan, yatırımcılara şu önerilerde bulundu:

“Borç alarak, kredi çekerek ya da ev, araba, altın gibi yatırımlarla kesinlikle kripto para alınmamalı.

Eşten dosttan, arkadaştan ya da konunun uzmanı olamayan kişilerden duyduğunuz tavsiyelere itibar etmeyin. Özellikle sahte hesaplara ve dolandırıcılara dikkat edin.

Sadece uzman olan kişilerin görüşlerine ve analizlerine itibar edin. Basit dahi olsa kendi analizinizi de yapın.

Hedef belirleyin. Yatırım yapacağınız coin’i hangi fiyattan alacağınız ve satacağınız konusunda mutlaka hedefiniz olsun.

Coin’lere aşık olmayın. Kâr aldığınız coin’lerde daha fazla kalmanın ve ısrarcı olmanın anlamı yok. Piyasada işlem gören binlerce coin ve token var. Alım yapacağınız coinlerin mutlaka hacimleri ve teknolojik arka planları hakkında bilgi edinip haber akışını takip edin.

İşlem yapacağınız borsaları mutlaka inceleyin. İster yerli, ister yabancı olsun, işlem hacmi yüksek kurumsal borsaları tercih edin.

Asla hırslı olmayın. Kanaatkar ve sabırlı olun. Fazla hırs zarar, sabır ise başarı getirir.”