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Kripto para yatırımı kabusu oldu! Her şeyini kaybetti
İlginç olay herkese ders olacak cinsten! Kendi işini yapan 70'li yaşlardaki bir vatandaş, emeklilik için düzenli olarak para biriktirdi. Birikimini eşiyle kredisiz bir hayat ve ev almak için kullanmaya karar verdi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Gerekli parayı tamamlamak için kripto para yatırımına başladı. Yaşadıkları ona şoka uğrattı. Hem rutin yaşam standardını kaybetti, hem de gelecek hayalleri suya düştü. Şimdilerde ise kara kara düşünüyor...
Gereken parayı tamamlamak için internet üzerinden kripto para yatırımları yapmaya başladı. Ancak kendisini dolandırıcıların tuzağında buldu ve tüm birikimlerini de kaptırdı. Joseph, "Eşim ve ben çok üzgünüz. Yaşam standardımızı ve ileriye dönük tüm planlarımızı kaybettik" diyor.