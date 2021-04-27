Kripto para soruşturmasından Çiftlikbank çıktı! Koyun yetmedi coin’le de dolandırdı...

Son dakika haberine göre; İlk kapanan kripto para borsası Sistemcoin’e yönelik soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Operasyondan birkaç gün önce şirkette hisseler el değiştirdi. Tutuklanan 8 kişi arasında, sahte kimlikle yakalanan Baha İlmen de yer aldı. İlmen, Çitflik Bank benzeri sistemi ilk kuran kişi olarak biliniyor. İlmen hakkında yüzlerce kişi savcılıklara ‘dolandırıldık’ iddiasıyla başvurmuştu.

İzmir'de iki yıl önce kurulan Sistemcoin bu yılın başında kapandı. Çok sayıda kişi, yatırdıkları paraları alamadı. 3 milyon liraya yakın parasını kaptıran Abdullatif Tayyip’in, avukatı Ahmet Buğra Harmandalı aracılığı ile polise yaptığı başvuru sonrası şüpheliler mercek altına alındı. Geçen 26 Mart’ta yapılan operasyon sonrası ise gözaltına alınan 9 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Sistemcoin’in sahibi konumundaki Orenda Yazılım AŞ’nin sahipleri Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Anıl Acar, Arda Acar, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Osman Kuş ile Baha İlmen tutuklandı. Çatal’ın eşi Şerife G. Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Baha İlmen

OPERASYON ÖNCESİ DEVİR

Şüphelilere yönelik operasyondan 10 gün önce ise dikkat çeken bir hisse devir işleminin olduğu anlaşıldı. Ticaret sicil kayıtlarına göre 16 Mart’ta, Volkan Çatal şirketteki yüzde 78, Osman Kuş ise yüzde 2’lik hissesini, Tolgahan Çolpan’a devretti. Böylece, Çolpan, kuzeni Çatal’ın hisselerini alarak şirketin çoğunluk hissedarı oldu.

Tolgahan Çolpan

SAHTE KİMLİKLE

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri ise dikkat çekici. “İsmet Sarçın” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Baha İlmen, benzer soruşturmalara daha önce de konu olan biri. İldem, 6 yıl önce Üsküdar’da kurduğu Ukash İnternet Hizmetleri isimli şirket üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. İldem’in sahibi olduğu ‘Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte’ siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan İlmen, Çiftlik Bank sistemini Türkiye’de ilk geliştiren kişi olarak anılıyor.

TEK BİR TAPU KAYITLARI DAHİ YOK

ÖTE yandan, son bir hafta içinde kapanan kripto para borsaları ile ilgili tapu kayıtlarında yapılan sorgulamada önemli bir detay ortaya çıktı. Tolgahan Çolpan, Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ile İlker Baş’ın sahibi oldukları Hoppara Ödeme AŞ, Koineks AŞ, Vebitcoin AŞ, Orenda Yazılım ile Semroot Yazılım AŞ adına kayıtlı tek bir tapu kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

POLİS PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında göz altına alınan Baha İlmen’in kimliği, siber suçlarla mücadele polisini de şaşırttı. İlmen’in izine ise, şikâyetçi Abdullatif Tayyip’e ait dijital paranın çalınmasına ilişkin yapılan takiple ulaşıldı. Sistemcoin’in ortakları arasında yer almayan İlmen’in, şirketin sahibi Tolgahan Çolpan ile uzun yıllar öncesine dayanan bir ilişkisinin olduğu belirlendi. (Hürriyet)