Kripto para resmen milyarder etti! Servetleri dudak uçuklatıyor

Bu yıl ABD'nin en zengin isimlerini sıralayan Forbes 400 listesine 7 kripto para milyarderi girdi. Bunların 6'sı listeye ilk kez girerken toplam servetleri 55.1 milyar dolara ulaştı.
Sam Bankman-Fried - Serveti: 22.5 milyar dolar
29 yaşındaki Sam Bankman-Fried'ın kurucusu olduğu kripto para platformu FTX 900 milyon dolar yatırım aldı. 2019'da kurulan FTX günlük 13.8 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak ABD'nin en büyük kripto para platformu oldu.
Brian Armstrong - Serveti: 11.5 milyar dolar
BrianArmstrong ABD merkezli kripto para platformu Coinbase'in Kurucu ve CEO'su. Nisan ayında halka arz edilen ve 50 milyar doların üzerinde bir değere sahip şirketin yüzde 19'unu elinde tutuyor.
Chris Larsen - Serveti: 6 milyar dolar
Ripple Kurucusu Chris Larsen geçen yıl 2.7 milyar dolarlık servetle Forbes listesine giren tek kripto milyarderi olmuştu. Larsen'in serveti bu yıl 6 milyar dolara yükseldi.
Cameron Winklevoss ve Tyler Winklevoss - Servetleri: 4.3'er milyar dolar
Winklevoss kardeşler Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg'le olan anlaşmazlıklarıyla ilk olarak tanınsa da uzun süredir kripto para piyasasının önemli simaları arasında yer alıyorlar. İkili, kripto para platformu Gemini'nin sahibi.
Fred Ehrsam - Serveti: 3.5 milyar dolar
Fred Ehrsam 2012 yılında Brian Armstrong ile beraber Coinbase'i kurdu. Yönetim Kurulu Üyeliği devam etse de 2017 yılında şirketteki görevlerinden ayrıldı. Şu anda Paradigm isimli bir yatırım firmasını yönetiyor.
Jed McCaleb - Serveti: 3 milyar dolar
Kripto para dünyasının en ünlü isimlerinden olan Jed McCaleb Ripple'ın kurucuları arasında yer alıyor. Bunun yanında 2010'da Mt. Gox'un kuruluşunda da yer aldı. Platform 2014 yılında hacklenmeden önce paylarını sattı. (Habertürk)