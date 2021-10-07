Kripto para resmen milyarder etti! Servetleri dudak uçuklatıyor

Kripto para piyasasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Onlar da Forbes 400 listesine girdi. 7 kripto para milyarderinin toplam serveti ise dudak uçuklattı.

Bu yıl ABD 'nin en zengin isimlerini sıralayan Forbes 400 listesine 7 kripto para milyarderi girdi. Bunların 6'sı listeye ilk kez girerken toplam servetleri 55.1 milyar dolar a ulaştı.

Sam Bankman-Fried - Serveti: 22.5 milyar dolar

29 yaşındaki Sam Bankman-Fried'ın kurucusu olduğu kripto para platformu FTX 900 milyon dolar yatırım aldı. 2019'da kurulan FTX günlük 13.8 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak ABD'nin en büyük kripto para platformu oldu.

Brian Armstrong - Serveti: 11.5 milyar dolar

BrianArmstrong ABD merkezli kripto para platformu Coinbase'in Kurucu ve CEO 'su. Nisan ayında halka arz edilen ve 50 milyar doların üzerinde bir değere sahip şirketin yüzde 19'unu elinde tutuyor.

Chris Larsen - Serveti: 6 milyar dolar

Ripple Kurucusu Chris Larsen geçen yıl 2.7 milyar dolarlık servetle Forbes listesine giren tek kripto milyarderi olmuştu. Larsen'in serveti bu yıl 6 milyar dolara yükseldi.

Cameron Winklevoss ve Tyler Winklevoss - Servetleri: 4.3'er milyar dolar

Winklevoss kardeşler Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg 'le olan anlaşmazlıklarıyla ilk olarak tanınsa da uzun süredir kripto para piyasasının önemli simaları arasında yer alıyorlar. İkili, kripto para platformu Gemini'nin sahibi.

Fred Ehrsam - Serveti: 3.5 milyar dolar

Fred Ehrsam 2012 yılında Brian Armstrong ile beraber Coinbase'i kurdu. Yönetim Kurulu Üyeliği devam etse de 2017 yılında şirketteki görevlerinden ayrıldı. Şu anda Paradigm isimli bir yatırım firmasını yönetiyor.

Jed McCaleb - Serveti: 3 milyar dolar

Kripto para dünyasının en ünlü isimlerinden olan Jed McCaleb Ripple'ın kurucuları arasında yer alıyor. Bunun yanında 2010'da Mt. Gox'un kuruluşunda da yer aldı. Platform 2014 yılında hacklenmeden önce paylarını sattı. (Habertürk)