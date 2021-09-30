Kripto para piyasasını sarsan skandal! Çok önemli bir sorun, büyük tehdit

Kripto para piyasasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yatırımcılar için hayati önem taşıyan ATM’lerle ilgili skandal ortaya çıktı. Piyasanın en büyük ikinci üreticisi konumunda bulunan bir şirketin ATM modelinde güvenlik açığı tespit edildi. Eğer sorun düzelmezse Bitcoin ATM’lerinde işlem yapan kişileri büyük bir tehdit bekliyor.

Son günlerde tüm dünyada giderek popülerleşen kripto paralara ilişkin çarpıcı gelişmeler gelmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda insanlar tarafından bilinirliğini giderek artıran kripto paralara yönelik başta devletler olmak üzere düzenleyici kurumlarca önemli adımlar atılıyor.

Pandemi döneminde küresel çapta artan enflasyon tehdidinden korunmak isteyen yatırımcılar birikimlerini daha çok kripto para piyasasına kaydırmaya başladılar. Böylelikle yatırımcılar döviz, emtia ve borsa piyasaları yerine kripto para borsalarında işlem yapmaya başladılar.

Dijital varlıklara yönelik rağbet arttıkça dünya genelinde artan talebi karşılayabilmek için kurulan kripto para ATM’leri de hızla yükseldi.

BITCOIN ATM’SİNDE GÜVENLİK AÇIĞI ŞOKU!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük 5’inci kripto para borsası olan ABD merkezli Kraken’in güvenlik ekibi tarafından çok önemli bir sorun tespit edildi.

Kraken güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitcoin ATM üreticisi General Bytes’ın bazı ATM’lerinde güvenlik açığı tespit edildi.

Küresel pazarın yüzde 22.7’sine sahip olan dünyanın en büyük ikinci Bitcoin ATM üreticisi konumunda bulunan General Bytes’ın sadece tek bir modelinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı.

BATMtwo (GBBATM2) isimli Bitcoin ATM modelinin Android işletim sistemi, yönetim sistemi ve kasası dahil olmak üzere pek çok güvenlik açığının bulunduğu açıklandı.

Kraken güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda ATM’nin varsayılan yönetici QR koduyla yapılandırıldığını ve bu QR koduna sahip herkesin ATM’ye giderek büyük bir tehlikeye yol açtığı belirtildi. ATM yönetim sistemindeki kritik güvenlik açıklarının yanı sıra güvenli önyükleme mekanizmalarının da bulunmadığı tespit edildi.

Daha önce 20 Nisan tarihinde General Bytes’a uyarı yapıldığını hatırlatan Kraken güvenlik ekibi, “Sorunla ilgili yama yayınladılar ve müşterilerini uyardılar, ancak bazı sorunların tam düzeltmeleri hala donanım revizyonları gerektirebilir” şeklinde açıklama yaptı.

EL SALVADOR BITCOIN ATM SAYISINI ARTIRDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Orta Amerika ülkesi olan El Salvador’un attığı adımlar dünya çapında büyük rağbet görmüştü. El Salvador tarafından desteklenen Bitcoin, itibari para birimi yerine geçerek ülke genelinde yasal para olarak kullanıma geçmişti.

Ülke genelinde vatandaşların Bitcoin’e erişimini kolaylaştırmak için ise yüzlerce Bitcoin ATM’si kurulmuştu.

MADENCİLİK TESİSİ PİYASADA BÜYÜK SES GETİRDİ