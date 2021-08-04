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Kripto para piyasasını ilgilendiren kritik gelişme! Google...

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:12 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 17:12

Kripto para piyasasını ilgilendiren flaş gelişme! Google, finansal ürün ve hizmetler politikasını güncelledi. Kripto para reklamlarını yayınlamayan şirket, bu kararında değişiklik yaptı.


Google, finansal ürün ve hizmetler politikasını güncelledi. 
 
Dün yürürlüğe giren politika ile kripto varlıklar ile ilgili hizmetlere reklam izni verilecek. 
 
Arama motoru, kripto para borsası hizmeti sunan şirketlerden ise bazı gereksinimleri karşılamalarını isteyecek. Reklam verenlerin Mali Suçları Uygulama Ağı'na ya da en az bir eyalette banka kuruluşu olarak kayıtlı olması gerekecek. 
 
Girişimin, Google'ın ana şirketi Alphabet için ek satışlar sağlayacağı ancak bu rakamın 147 milyar dolarlık reklam geliri havuzunda önemli bir yer tutmayacağı dile getiriliyor. (NTV)

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