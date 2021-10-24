Kripto para piyasasında yer yerinden oynadı! Kimse bunu beklemiyordu, Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu...

Analistlerin Shiba Inu'yü Dogecoin Katili olarak betimlendirmesi de yükselişe fayda sağlıyor.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ SHIB'İ TWEETLEDİ

Shiba Inu'deki olağanüstü yükselişi yatırımcıları sosyal medya platformu Twitter üzerinden de destekledi. Yüz binlerce kişi Shiba Inu için tweet atarken Twitter'da SHIB trend topic oldu.

24 SAATTE DEV HACİM

Son 24 saatlik grafik incelendiğinde Shiba Inu'de 12.44 trilyon işlem gerçekleştirildi. Son bir günde 0.00002770 dolar ile en düşük seviyeyi ve 0.00003884 ile de en yüksek seviyeyi gördü. 24 saatte 419 milyar dolarlık hacme ulaşan Shiba Inu saat 09:45 itibarıyla 0.00003900 dolar seviyesinde işlem görüyor.