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Kripto para piyasasında yankı uyandıran gelişme! Heykeli dikildi
Kripto para piyasasında yankı uyandıran flaş gelişme! Macaristan’da yapıldı, yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Bitcoin’in kurucusu olarak kabul edilen mucit Satoshi Nakamoto’nun heykeli dikildi. Eseri hayata geçiren heykeltıraşlardan Tamas Gilly, "Umarım heykelin dili aracılığıyla Bitcoin'in herkese ve aynı zamanda hiç kimseye ait olmadığı fikrini aktarabilmişimdir" diye konuştu.
Son dönemde tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de giderek ilgisini artıran kripto paralara yönelik Macaristan’dan önemli bir hamle geldi. Kripto para denilince akla ilk gelen dijital varlık olan Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de heykeli dikildi.