Kripto para piyasasında ters köşe! Shiba Coin'de sert yükseliş

Shiba Inu Kripto Para birimi hızlı yükseliş gösteriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana büyük kripto para borsalarında işlem gören Shiba Inu bir süredir yatırımcısına kaybettirmişti. Bol sıfırlı kripto para birimine güvenen yatırımcılar küçük paralarla milyonlarca Shiba Inu alarak zengin olma hayali içine girmişti. Ancak fiyatı uzun süredir stabil seyreden Shiba yatırımcısını üzmüştü.

Uzunca bir süre 0.000007 Dolar seviyelerinde işlem gören Shiba, geçtiğimiz günlerde hareketlenme yaşadı. Hanesinden bir sıfırı daha silen Shiba Coin 0.00001514 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Son 24 saatte 38.2 trilyon Shiba Coin işlemi gerçekleşirken piyasa değeri 5.2 milyar dolara ulaştı. Toplam olarak dolaşımda 394.796.000.000.000 adet bulunan Shiba Coin'in toplam arzı ise 1.000.000.000.000.000 seviyesinde.