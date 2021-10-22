Kripto para piyasasında kritik hafta! Bitcoin'de tarihi zirve sonrası büyük risk

Kripto para devi Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırarak zirveye oturdu. Bitcoin’e yatırım yapanlar büyük kazanç sağladı. Rekor yükseliş sonrası gerileme başlarken, tüm gözler gelecek hafta yapılacak açıklamaya çevrildi. Fed tarafından yayımlanması beklenen 'Dijital Dolar Raporu' kripto para piyasaları açısından kritik olacak. Bu rapor, kripto parada fiyatlar açısından aşağı yönlü risk oluşturabilir.

Bitcoin fiyatları, varlık yöneticisi ProShares’in Bitcoin ETF’sinin (borsa yatırım fonu) New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlamasıyla yükselişini hızlandırırken; geçtiğimiz salı günü uzun zamandır beklenen tarihi rekoru geldi.

Bitcoin fiyatları, 66 bin 973 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken, bugünkü işlemlerde 62 bin 160 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin’in (BTC) geri hareketi kar satışı olarak görünürken, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun, kripto paralara gelecek yaptırımların planlamasının tamamlandığını duyurması da düşüşlerde etkili oldu.

GÖZLER ABD'DE OLACAK

Önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanması beklenen 'Dijital Dolar Raporu' kripto para piyasaları açısından kritik olacak. Fed 'in, bu raporda dijital para kullanımıyla ilgili fayda ve riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi beklenirken; kripto para birimlerinin kullanımıyla ilgili olumsuz bir karar fiyatlar açısından aşağı yönlü risk oluşturabilir.

Fed Başkanı Jerome Powell bu konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda, dijital dolar anlamında piyasaya erken girmenin değil, onu doğru kullanacak adımları attıktan sonra girmenin daha önemli olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre uzmanlar, bu rapordan çıkacak değerlendirmelerin kripto para birimlerinin kasım ayı performansları ve sene sonu kapanışları açısından etkili ve önemli olacağını belirtiyor.

En popüler ve işlem hacmi en yüksek para birimi Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 63 bin 713 dolar seviyesini, en düşük ise 62 bin 160 dolar seviyesini gördü. BTC, saat 13.36 itibarıyla yüzde 0,69 oranında yükselişle 63 bin 86 dolar seviyesinde hareket ediyor.

İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, bugünkü işlemlerde en yüksek 4 bin 165 doları, en düşük ise 4 bin 49 dolar seviyesini gördü. ETH, şu dakikalarda ise yüzde 0,35 oranında yükselişle 4 bin 103 dolar seviyesinde bulunuyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BITCOIN İÇİN KRİTİK

Beste Naz Süllü – Huobi Türkiye Araştırma Müdürü

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından hazırlıkları tamamlanıp yayımlanması beklenen Dijital Dolar raporu öncesinde ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo kripto paraların gelecekteki yaptırımlarının planlandığını söyledi.

Geçen hafta CFTC’den (ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) 42,5 milyon dolarlık ceza yiyen Tether’i de düşündüğümüzde bu rapordan kripto paraların kullanımını tehlikeye sokacak bir cümle ya da kararın geçmesi, fiyatlar açısından aşağı yönlü risk oluşturabilir. Bu nedenle gelecek haftayı kazasız bir şekilde atlatılması kasım ayının performansları ve sene sonu kapanışları açısından etkili ve önemli olacak.

Altının sene başından bu yana negatif getirisi, Bitcoin’i (BTC) daha da popüler hale getirdi. JP Morgan son yayımladığı raporda Altın ve Bitcoin getirileri üzerinden değerlendirme yaparken, önümüzdeki yıl globalde yaşanması beklenen enflasyonist baskı bu yönden Bitcoin’e olan rağbeti artırabilir.

Kısa vadede 67 bin dolar sınırından dönen Bitcoin geri çekilmede 61 bin 800 dolar seviyesini destek haline getirirken, ana desteğimiz ise 58 bin 800 dolar seviyesinden geçiyor. Önümüzdeki hafta iki Bitcoin ETF’i (borsa yatırım fonu), spot BTC fiyatını olumlu etkileyebilir. Böyle bir durumda 61 bin 800 dolar üzeri kapanışların devamında Bitcoin 71 bin dolar seviyesinde bulunan Fibo düzeltmesine doğru atak oluşturabilir.

PİYASAYA PARA AKIŞI BÜYÜK BİR HIZLA SÜRÜYOR

Eray Dengiz – Kriptomeda kurucusu

Bitcoin 67 bin civarında yeni bir rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Bitcoin’in ardından Ethereum’da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 4 bin 366 dolarla tarihi bir rekora imza attı.

Bitcoin’in fiyat artışı, vadeli işlem Bitcoin ETF’lerinin (borsa yatırım fonu) büyük ABD borsalarında işlem görmek için onaylanmasının ardından geldiği gözlendi. ProShares’in Bitcoin Strategy ETF’si, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlamasıyla Bitcoin fiyatı artmaya başladı.

ABD ilk Bitcoin vadeli ETF’sini NYSE borsasında listeledi. ProShares ilk gününde tam 1 milyar dolar işlem hacmine ulaştı. Amerikalı kurumsal yatırımcılar Bitcoin’e yöneldi. Tüm bu Haberler neticesinde Bitcoin sonunda ATH (All Time High - tüm zamanların en yükseği) yaptı.

Ethereum ise, London Hard Fork’u ile birlikte yükselişe geçti, Ethereum yakımı gerçekleşmesinin ardından ETH fiyatı artışı hız kazandı ve aylar sonra Bitcoin’in hemen ardından Ethereum’da beklenen rekoruna imza attı.

Kripto para piyasasında para akışı büyük bir hızla devam ederken bu yükselişler sadece Bitcoin ve Ethereum özelinde olmadı. İki büyük kripto paranın rekor kırmasının ardından altcoinlerde de ciddi anlamda yükselişler geldi.