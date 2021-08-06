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Kripto para piyasasında flaş gelişme! Binance’ten bir kısıtlama haberi daha

06 Ağustos 2021 Cuma - 14:47 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 14:47

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, kısıtlama haberleri art arda geldi. Daha önce Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını duyuran Binance, şimdi de Hong Kong'da için sınırlama kararı aldığını açıkladı. Kripto para platformu; Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarını 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları konusunda uyarmıştı.


Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Avrupa'nın ardından Hong Kong'da da türev ürünlerin kullanımlarını sınırlama kararı aldı. 
 
Kripto para borsası Binance kendi içerisinde regülasyonlar yapmaya devam ediyor. Dünyada İtalya, İngiltere, Kanada ve Çin'de kısıtlamalara maruz kalan Binance, kurallarını değiştirmeye başladı. 
 
Geçtiğimiz hafta Avrupa'da türev işlemlerini durduran Binance şimdi de Hong Kong'da türev işlemlerine sınırlama getirdi. Açıklama yapar yapmaz yürürlüğe konulan kısıtlama ile birlikte Hong Konglu kullanıcılar Binance üzerinden türev ürün hesapları açamayacaklar. 
 
Ayrıca açık olan pozisyonlar ise 90 gün içerisinde kapanacak. 90 gün içerisinde de yeni pozisyon açılması engellenecek. 
 
 
İTALYA, İNGİLTERE, KANADA VE ÇİN TAVIR ALDI 
 
Kripto para borsası Binance, dev ülkeler karşısında çaresiz kaldı. İtalya, İngiltere ve Kanada'da yasaklama kararı alınırken Çin'de kısıtlamalara maruz kalmıştı. Binance'ın dünya çapında 110 milyon kullanıcıya eriştiği belirtiliyor. (Hürriyet)

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