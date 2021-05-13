Kripto para piyasası yine sarsıldı! Soruşturma başlatıldı

Bitcoin piyasası dün Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın yaptığı açıklamadan sonra sarsılmıştı. Dünyanın gündeminden düşmeyen kripto para borsalarındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı.

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi dünyanın en büyük kripto para Borsası Binance'e soruşturma açtı.

Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur 'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.