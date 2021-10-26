Kripto para piyasası resmen rekor kırdı! Yüzde 1737 artış...

Kripto para piyasalarında hareketliklik devam ediyor. Kripto paraların ekim ayından itibaren güçlenmeye başlamasıyla birlikte son bir haftada 1.47 milyar dolarlık para giriş gerçekleşti.

Bitcoin'deki rekor yükselişle beraber kripto paralara ilişkin flaş gelişmeler yaşanıyor. Kripto yatırım ürünlerine geçen hafta 1,47 milyar dolarla rekor para girişi yaşandı. Önceki hafta giriş 80 milyon dolardı.

22 Ekim itibarıyla tamamlanan haftada dijital varlık ürünlerine üst üste 10 hafta boyunca para girişi yaşandı. Rekor para girişi ise ProShares'in ABD 'de gerçekleştirdiği Bitcoin ETF'sinin yatırıma açılmasıyla gerçekleşti.

BITCOIN YİNE LİDER

Bitcoin'e bağlı ürünlerde para girişi 1.45 milyar Dolar olurken aynı dönemde Ethereum'a bağlantılı ürünlerde para çıkışı 1.4 milyon dolar oldu.

10 AYDA 8 MİLYAR DOLAR

2021 yılının ilk 10 ayında kripto para varlıklarına 8 milyar 95 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti. Yönetim altındaki kripto para varlıkları da son para girişi ile 76,65 milyar dolara yükseldi. Rakam, yeni rekor seviye olarak kayıtlara girdi.