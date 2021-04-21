Gazetevatan.com » Gündem » Kripto para nedir, dijital paradan farklı mı? İşte Kripto para hakkında merak edilenler
Kripto para nedir, dijital paradan farklı mı? İşte Kripto para hakkında merak edilenler
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğun ilgi gören kripto paralar rağbet görmeye devam ediliyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasını engelleyen bir yönetmelik yayınlayınca, kripto paralar hakkında merak edilenler de arttı. Ekonomist Rahmi İncekara, dünya genelinde birçok devletin kripto paraya mesafeli olduğunu söyleyerek "Türkiye, merkeziyetsiz olan kripto para kullanımı konusunda dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sıradadır” dedi. Peki, Kripto para nedir? İşte kripto para çeşitleri
İstanbul Kent Üniversitesi’nden Ekonomist Rahmi İncekara, son dönemde oldukça gündemde olarak kripto paralar üzerine bilgi verdi. Kripto para nedir? Özellikleri nelerdir? Dijital paralarla arasında nasıl farklılıklar vardır? Gibi sorulardan yola çıkan İncekara, geçen günlerde Merkez Bankası’nın (MB) yayınladığı kripto paraların alışverişlerde kullanılmasının önüne geçen yönetmeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.