Kripto para neden düşüyor? Değer kaybeden kripto paralar ile Elon Musk’ın bir bağlantısı var mı?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk kripto para piyasasına yön vermeye devam ediyor. Elon Musk'ın Twitter'dan bir kullanıcıya yaptığı yorumun ardından BTC 42 bin dolara kadar geriledi. Musk yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını görünce, "Tesla, Bitcoin satmadı" açıklamasını yaptı. Böylece Musk'ın açıklamalarıyla Bitcoin önce geriledi, sonrasında yükseldi. Peki, kripto para neden düşüyor?

Bitcoin, 38 bin 500 dolara kadar geri çekildi. Bir kullanıcı "Bitcoin yatırımcıları, Tesla'nın elinde kalan BTC'leri sattığını görünce kendilerini tokatlayacak. Elon Musk'a yöneltilen nefret düşünüldüğünde, onunu suçlayamam" yorumunu yaptı. Musk da bu paylaşıma "Aynen" cevabını verince kripto para piyasasında dengesizlikler seyir etti. Kripto para neden düşüyor? Kripto paraların düşmesinde Elon Musk’ın etkisi var mı?

KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin, 38 bin 500 dolara kadar geri çekildi. Tesla CEO’su Elon Musk’ın açıklamalarından sonra Çin’den gelen haberler ve yeni yatırımcıların panik satışları, düşüşü daha da derinleştirdi.

Bir kullanıcı "Bitcoin yatırımcıları, Tesla'nın elinde kalan BTC'leri sattığını görünce kendilerini tokatlayacak. Elon Musk'a yöneltilen nefret düşünüldüğünde, onunu suçlayamam" yorumunu yaptı.

Musk da bu paylaşıma "Aynen" cevabını verdi. Ancak Musk'ın bu cevabı, Tesla'nın elindeki BTC'leri sattığı yönünde algılandı. Bitcoin'in fiyatı düşmeye başladı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını gören Elon Musk yeni bir açıklama yaptı.



Musk, "Konuyu netleştirmek gerekirse Tesla, Bitcoinlerini satmadı" ifadelerini kullandı.



TESLA'NIN BİTCOİN YATIRIMLARI



Tesla, Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık BTC satın almıştı. Şirketin ilk çeyrek raporlarında Tesla'nın elindeki BTC'nin yüzde 10'unu 272 milyon dolar karşılığında nakite çevirdiği görüldü. Tesla bu satışlardan 101 milyon dolar net kar elde etmişti. Ancak daha sonra şirketten yeni satış ya da alım açıklaması gelmedi.

ÇİN’DEN GELEN İDDİALAR

Çin’in Bitcoin dahil, kripto paraları yasakladığı iddia edildi. Bununla birlikte Çin’den gelen açıklama, yeni değildi ve öncekilerin bir tekrarıydı. Yıllardır yapılan açıklama yenilenmişti. Reuters, Çin’in finans ve ödeme kuruluşlarının kripto parayla ilgili iş yapmasını yasakladığını yazdı. Bu haber üzerine piyasada satış baskısı ortaya çıktı.

“Çin Bitcoin’i yasakladı” haberleri, daha önce pek çok defa görüldü. 2017 yılının Eylül ayında Çin’de kripto paralara karşı sıkı önlem alınmış, borsalar ve ICO’lar kapanmaya zorlanmıştı. Öte yandan ülkede hem madencilik endüstrisi hem de bireylerin kripto para alımları artarak devam etti, sektör gelişimini sürdürdü.