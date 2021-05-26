Kripto para madenciliği yasaklandı! 4 ay...

Kripto paralar son günlerin en çok konulan konuları arasında yer alıyor. Bitcoin'de görülen düşüş yatırımcılar arasında endişe yaratırken kripto para madenciliğine ilgi sürüyor. Kripto para madenciliği ile ilgili şaşırtan karar ise İran'dan geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelindeki yaygın elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini 4 ay süreyle yasakladıklarını açıkladı.

Kiripto para madenciliği ile ilgili yeni bir karar verildi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan elektrik kesintileri dolayısıyla Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın halktan özür dilemesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Kusurları olduğunda halktan özür dilemeleri gerektiğini söyleyen Ruhani, mevcut şartlar iyileşene ve halkın yaşadığı sorunlar çözülene kadar kripto para madenciliğine izin verilmeyeceğini aktardı.

Ruhani, "Bugünden itibaren kripto para üretimi alanındaki faaliyetler yasaklanmıştır. Bu alanda daha önce izin verilen faaliyetler de şehriver ayının sonuna kadar (22 Eylül) yasaktır." ifadelerini kullandı.