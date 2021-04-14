Kripto para ile Rolls Royce satın alınabilecek!

Türkiye'de 1982 yılından beri otomotiv markalarının satışını yaparak McLaren, Cadillac, Bugatti, Tesla gibi markaların modellerini ülkemize getiren getiren Royal Motors yeni bir ödeme şekline imza atıyor. 11 binden fazla aracı Türkiye'de sahipleriyle buluşturan Royal Motors bugünden itibaren Türkiye’de kripto para ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain’in ana coin’i olan Bitcicoin ile ödeme imkanı sağlanacak. Royal Motors aynı zamanda Rolls-Royce Motor Cars ve Lotus Cars gibi dünyanın en önemli otomobil markalarının Türkiye temsilciliğini yapıyor.