Kripto para ile ilgili flaş yasak kararı! Sayı 3'e çıktı

Kripto para yatırımcılarını çok yakından ilgilendiren gelişme! Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'a bir yasak kararı daha geldi. Ülkeler tek tek açıklıyor. İngiltere ve Kanada Binance için yasaklama kararı almıştı. Şimdi de italya'dan Binance'ya yasaklama kararı geldi.

Küresel çapta hizmet veren kripto para borsası Binance'ı bu sefer İtalya istememeye başladı. İtalya'daki piyasa regülatörleri yaptığı açıklamada Binance'ın İtalya'da faaliyet yetkisi olmadığı ve buna karşı olarak harekete geçildiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Binance, İtalya'da yasaklanmış oldu.

İTALYANCA ERİŞİM VAR AMA YETKİ YOK

Binance'ın İtalyanca sitesinin olduğunu belirten piyasa regülatörleri buna rağmen yatırım hizmeti ve faaliyeti sağlayamayacağını duyurdu. Regülatörler, tasarruf sahiplerini de uyararak bilinçli ve azami özen göstererek yatırım yapılması gerektiğini belirtti.