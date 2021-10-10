Kripto paralar ile ilgili flaş karar! Resmen harekete geçildi

ABD’de Biden yönetiminin, kripto para birimleri ile ilgili olarak kapsamlı bir kararname çıkarması bekleniyor. Bloomberg haber ajansının etkili bir kaynağa dayandırarak yayımladığı habere göre, Amerikan yönetimi, kripto para birimleriyle ilgili bir kararname çıkarılmasını değerlendiriyor.
Bitcoin’e etkisi
Aynı kaynaklar, üzerinde çalışılan kararnamenin ülkedeki federal kurumları kripto paranın ilgili alanlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmakla yetkilendireceğini ifade ediyor. Öte yandan, söz konusu kararnamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu da belirtiliyor. Ayrıca, kripto para birimlerine ilişkin kararnamenin, kurumların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçladığı aktarıldı.