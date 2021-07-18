Kripto para ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu, artık...

Dev banka harekete geçti. Kripto paralar ile ilgili flaş karar duyuruldu. Artık Bitcoin ile işlem yapılabilecek. ABD'nin ikinci en büyük bankası Bank of America, bazı müşterilerine Bitcoin'le işlem yapma olanağı vermeye başladığını açıkladı.

ABD’nin ikinci en büyük bankası olan Bank of America ’nın (BofA), bazı işlemlerde Bitcoin kullanılmasına izin vermeye başladığı bildiriliyor. Coindesk’in anonim kaynaklara dayandırdığına göre, ABD ’nin en büyük ikinci bankası olan BoFA, bazı büyük müşterilerinin Bitcoin işlemlerine onay verdi.

Bu hamle Bank of America gibi bu konularda geleneksel tutumunu sürdüren bir kuruluş için radikal bir hamle olarak görülüyor. Ayrıca Bloomberg, Temmuz ayının başında bankanın kripto paraları araştırmak için yeni bir ekip görevlendirdiğini bildirmişti.

DİĞER BANKALAR ETKİLİ OLDU

Mart ayında Morgan Stanley ve Goldman Sachs müşterilerine Bitcoin fonları sunmaya başladı. ABD’nin büyük yatırım bankalarının bu hamleleri BofA üzerindeki baskıyı hızlandırdı. BofA’nın son hamlesinde bu baskının etkili olduğu belirtiliyor.

BITCOIN’DE ZOR DÖNEM

Bitcoin son zamanlarda Nisan ayındaki zirveden sert düşmesinin ardından Çin’in baskıları ve çeşitli ülkelerdeki regülatörlerin kripto para borsaları üzerindeki hamleleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yılbaşından bu yana oldukça dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 dolar ı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Nisan'dan sonra 30 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen kripto para birimi, bugün itibarıyla 31 bin 744 dolar civarında işlem görüyor.

Japonya, Ayrıca dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, regülatörlerin baskısı ile karşı karşıya. Platform Tayland Almanya , ABD, İngiltere ve Çin’de kısıtlama ve düzenlemelerle karşı karşıya.

ETHEREUM'UN KURUCUSU ÇEKİLİYOR

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’un kurucu ortağı Kanada lı Anthony Di Iorio, kripto para dünyası ile işinin bittiğini söyledi. Di lorio, kripto dünyasından çekilmesi ile ilgili olarak kişisel güvenlik endişelerini gerekçe gösterdi.

“KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM”

Kripto para dünyasından çekileceğini açıklayan Di lorio, “Bu alanda kendimi kesinlikle güvende hissetmiyorum. Daha büyük sorunlara odaklanırsam daha güvende olacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Di lorio, kripto paralar için “Dünyanın ihtiyacı olanın gerçekten küçük bir yüzdesi” ifadesini kullandı.

Gittiği her yerde korumalarla gezen Di lorio, önümüzdeki hafta şirketi Decentral'ı satmayı ve kripto para ile ilgili olmayan diğer girişimlere odaklanmayı planlıyor. Di lorio’nun herhangi bir blok zinciri projesine finansman sağlamayacağı ve eski ortalıklarından da yavaş yavaş çekileceği bildirildi.

GAYRIMENKULE MERAKLI

Merkeziyetsiz teknolojilere odaklanan Toronto merkezli bir inovasyon merkezi ve yazılım geliştirme şirketi olan Decentral, bu yıl yaklaşık 1 milyon müşteri kazanan dijital varlık cüzdanı Jaxx’i üretti. Şirketini geleneksel para birimleri ile veya hisse senedi karşılığında satmayı düşünen iş adamı, birkaç potansiyel yatırımcıyla görüştüğünü ve Decentral'in yüz milyonlarca dolar değerinde olacağına inandığını belirtti.

Di lorio, ayrıca yaptığı büyük gayrımenkul yatırımları ile de tanınıyor. Son olarak 2018 yılında Kanada’nın Toronto kentinde 22 Milyon dolarlık bir gayrımenkul satın aldığı haberlere yansımıştı.

MİLYARDER OLDU

Di lorio, 2018 yılında Forbes ’un milyarderler endeksine girmişti. O dönemde iş adamının servetinin 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyordu.

Di Iorio geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajında, “Yatırımlarımın çoğunluğu Ethereum, Bitcoin, Polkadot ve Cardano'da. Bunların dışında birkaç tane daha var ama DeFi (merkezsizleştirilmiş finans) dünyasında kaybolmaya niyetim yok. Tüm bunlara zaman ayıracak enerjim yok” demişti. Bitcoin’in ardından dünyadaki en değerli kripto para birimi olan Ethereum, halihazırda 1955 dolar civarından işlem görüyor.