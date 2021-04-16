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Kripto para ile ilgili flaş açıklama! Engel değil

16 Nisan 2021 Cuma - 15:52 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 15:52

Sektör temsilcileri, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliğin yatırımcılar açısından mağduriyet oluşturacak bir gelişme olmadığını belirtirken, düzenlemenin kripto varlıklara yönelik değil, ödeme sistemlerine ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin yapıldığına işaret ediyor.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Ödemelerde Kripto  Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmelik ile kripto varlıklar,  ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların  ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet  sunulamayacak.
 
AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BtcTurk Üst  Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, yönetmeliğin detaylarına bakıldığında, kripto  varlıklara veya platformlara yönelik değil, ödeme sistemlerine ve elektronik para  kuruluşlarına ilişkin bir düzenleme olduğunun anlaşıldığını söyledi.
 
Güneri, düzenlemenin iki başlığının olduğunu belirterek, "Bunlardan  biri ödeme sistemlerinde kripto varlıkların kullanılması, diğeri de elektronik  para kuruluşlarından bizim gibi platformlara fonların transfer edilmesi veya  bunun çerçevesinde sunulacak hizmetler." dedi.
 
Başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların sunduğu ana değer  önerisinin ödeme olmadığına inandıklarını vurgulayan Güneri, "Kripto paraların  içinden geçtiğimiz küresel finansal dünya içerisinde daha çok bir değer saklama  aracı, dijital bir altın ya da orta ve uzun vade bir yatırım aracı olarak  insanlara daha fazla değer sunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
 
Güneri, Türkiye'de çok başarılı elektronik para kuruluşlarının  bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Orada son yıllarda inanılmaz bir gelişme var. Yatırım yapılıyor,  yabancı yatırımcılar geliyor, istihdam artıyor, işler büyüyor... Hali hazırda  çalışan, çok verimli ve güzel bir TL ödeme sistemi altyapısı var. Burası yeni  gelişen bir alan. Kripto varlıklar da yeni gelişen bir alan. Dolasıyla mevcut  yapı içerisinde bu iki yeni gelişen finansal teknolojiler (fintek) alanının bugün  birbiriyle çok yan yana gelmesi konusunda regülasyonun bazı çekinceleri olduğunu  yorumluyorum. Önümüzdeki dönemde kripto varlıklara ilişkin genel hatlarıyla  düzenlemenin olacağını ve bunun sektörün lehine yapılacağını düşünüyorum."
 
"Kullanıcılar tarafında bir mağduriyet söz konusu değil"
 
Özgür Güneri, yapılan düzenlemede kripto para yatırımcıları açısından  herhangi bir olumsuz gelişmenin olmadığını vurgulayarak, "Bu çerçevede de  banklarla iş birliğimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Genel  hatlarıyla bakıldığında BtcTurk'e yatırılan ve çekilen tasarrufların önemli bir  kısmı bankalar kanalıyla gerçekleşiyor. Bugün de kullanıcıların banka kanalını  kullanarak 7 gün 24 saat para yatırma ve çekmesinin önünde hiçbir engel yok.  Kullanıcılar tarafında bir mağduriyet söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
 
 
Türkiye'de, ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşlarının  çerçevesini değiştiren ve düzenleyen bir yapı bulunduğunu, ancak kripto  varlıklara ilişkin finansal hizmetler alanında henüz bir regülasyonun söz konusu  olmadığını aktaran Güneri, şunları söyledi: Bununla ilgili gelecek dönemde daha somut adımlar atılmasını  bekliyorum. Biz sektör olarak, 2 milyon doları aşmış büyüklüğüyle dünyada çok  ciddi bir varlık sınıfı olarak kabul edilen yeni nesil finansal araçlar  konusunda, Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirebileceğimizi düşünüyoruz. O  yüzden bizim tarafımıza gelecek bir düzenlemenin; iş modelimizi yasaklamaktan  ziyade, İstanbul'u bir finans merkezi haline getirecek potansiyeli kullanmamıza  yarayacağını düşünüyorum. Küresel anlamda da düzenlemeler yavaş yavaş hız  kazandı. ABD'de Btcturk ile benzer iş modele sahip Coinbase yakın zamanda halka  açıldı. Yeni gelişen bu kripto varlık dünyasına iyi bir düzenlemeyle Türkiye'nin  lider ülkelerden birisi olacağına inanıyorum. O adımlar atıldıktan sonra  sektörümüzün e-para kuruluşları, ödeme sistemleri, bankacılık sektörü ve sermaye  piyasaları gibi regüle sektörlerle çalışabileceği şartları çok daha güvenli ve  kullanıcı lehine oluşturabileceğimizi düşünüyorum."
 
"Tamamen elektronik para şirketlerini bağlayan bir düzenleme"
 
Paribu CEO'su Yasin Oral ise TCMB'nin kripto varlıklara ilişkin  yönetmeliğinde, yatırımcılara mağduriyet oluşturacak herhangi bir husus  bulunmadığını söyledi.
 
Yönetmeliğin kripto paraların yasaklanması gibi lanse edilmesinin  kaygı verici olduğunu dile getiren Oral, "Halbuki konunun bununla uzaktan  yakından hiçbir ilgisi yok. Sadece ödeme kuruluşlarının ve elektronik para  şirketlerinin, bu alanlarda transfer yapmasını, bu platformların transfere  aracılık etmesini düzenleyen bir yönetmelik. Dolayısıyla bu elektronik para  şirketlerini bağlayan bir düzenleme, kripto para ve kripto para platformlarıyla  ilgili değil." dedi.
 
Oral, Paribu'da kullanıcıların bankalarla aktif bir şekilde rahatlıkla  transferlerini yapabildiğini ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları  kaydetti:"Elektronik para şirketlerinin transferi, bizim toplam transferlerimiz  içerisinde çok küçük bir hacim kaplıyordu. Burada genel kaygı verici husus bilgi  kirliliği... Bunu bir düzeltmek doğru olur. Bu yönetmelikle alakalı yorumda  bulunmak için çok erken. Çünkü burada muhakkak Merkez Bankası'nın bir sürü  dayanağı vardır. Onları görmek ve değerlendirmek gerekir. Bunun dışında, bu olası  regülasyonun bir ön çalışması diye de düşünülebilir. Onun için de çok erken,  çünkü bu biraz regülasyondan bağımsız bir düzenleme. Bu yönetmelik, bankalarda  görülmeyip de elektronik para şirketlerinde görülen bazı problemlerden ötürü de  yapılmış olabilir."
 
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase'nin ABD  borsasında işlem görmeye başlamasının ekosistem için çok kritik ve kıymetli  olduğunu anlatan Oral, "Bu halka arz, regülasyon açısından da önemli konular  barındırıyor. Bir diğer önemli husus ise ilk defa bu sektörde bir kripto para  platformu halka arz edileceği için tüm verilerini şeffaf bir şekilde paylaşmış  oldu. Bu da içerideki mekanizmanın nasıl işlediğini, nasıl bir kurguyla içeriği  işlettiklerini herkesin görebilmesi için önemli bir adımdı. ABD'nin bütün bu  akışı gördükten sonra halka arz edilmesine müsaade edilmiş olması, bize oradaki  akışın referans kabulü edilmesi gerektiğini de söylüyor." ifadelerini kullandı.

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