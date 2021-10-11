Kripto para ile ilgili Beyaz Saray düğmeye bastı

Kripto paralarla ilgili flaş karar! Beyaz Saray kaynakları, ABD'de Biden yönetiminin kripto para birimleri üzerinde bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.

Çin'in ardından ABD 'de de Biden yönetimi, kripto paralara yönelik düzenleme için harekete geçti.

Bloomberg’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi kripto paralara yönelik bir kararname çıkarmayı değerlendiriyor. Adının açıklanmamasını isteyen kaynakların bildirdiğine göre, federal kurumlar kripto paralar üzerine çalışacak ve önerilerde bulunacak. Bu kurumlardan aynı zamanda rekabet politikası da dahil olmak üzere diğer alanlarda da incelemelerde bulunulmasının istendiği ifade edildi.

Kaynak, Biden yönetiminin bu şekilde kamu kurumlarının bu alandaki yetki çerçevesini genişletmek istediğini ve kripto paralar konusundaki endişelerin giderilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kaynaklar şu an sürece yönelik resmi bir karar olmadığını ancak Başkan Biden'ın bu konuda ilerleme olmasa dahi, yönetimin kripto para birimleri için genel stratejisini kamuoyuna açıklamayı düşündüğünü ifade etti.