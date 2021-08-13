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Kripto para için ‘karanlık ağ’ kurdular! Kara para aklama hilesi deşifre oldu
Kripto para platformları siber suçluların hedefinde olmaya devam ediyor. Pek çok ülke bu yöntemle kara para aklama ile mücadelenin yollarını arıyor. Bitcoin araştırmacıları, siber korsanların kripto para birimleri ile kara para aklamak için kullandığı ‘karanlık ağı’ bir keşfetti. Uzmanlar, siber suç dünyasında bir araç olarak kullanılan internet sitesini değerlendirdi.
"Parayı takip et" sözü, kuşaklardır suçluların peşine düşenlerin en büyük sloganı. Siber dünyada ise suçlular ile peşlerindeki yetkililer arasındaki mücadele yıllardır sürüyor.