Kripto para dünyasında büyük hata! Milyonlarca doları dağıttılar

ABD merkezli BlockFi, hem kripto para yatırımcılarına faiz sunması hem de alım satımlar sonrasında aylık promosyon ödemeleri yapmasıyla tanınıyor.

Şirket, 18-31 Mart arasında gerekli hacim şartlarını yerine getiren kullanıcılara ödül olarak gönderilecek promosyonların ABD stablecoin (USDC) cinsinden yatırılacağını açıklamıştı. Ancak bunun yerine yanlışlıkla Bitcoin 'le ödeme yapılınca ortalık karıştı. Hata, kullanıcıların Twitter ve Reddit gibi platformlardan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların hesabına 700 Bitcoin civarı (yaklaşık 240 milyon TL) kripto para yatırıldı.

Independent'in haberine göre, 14 Mayıs'ta BlockFi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda bazı kullanıcılara hatalı miktarda promosyon ödemesi yapıldığı, ekibin sözkonusu kişilerle iletişime geçtiği ifade edildi.