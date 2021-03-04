Kripto para dönemi başlıyor! Artık yapılabilecek

Kripto paraların kullanım alanlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak yerli kripto para platformu Coinoxs, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılmasına olanak tanıyan yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, “Kripto paranın kullanım alanlarını genişleterek hem bireysel hem de toplumsal faydayı desteklemek istiyoruz” dedi.

Kripto paraların kullanım alanları her geçen gün artıyor. Türkiye’de de oyun sektöründen gayrimenkul satışlarına kadar pek çok alanda yaygınlaşan kripto paralar, şimdi de sivil toplum örgütlerine bağış yapmak için kullanılabilecek. Blockchain (blok zinciri) ürünlerine özelleşmiş teknoloji mağazası olarak konumlanan yerli kripto para platformu Coinoxs, ‘Coinoxs Charity’ adını verdiği projeyle sivil toplum örgütlerine kripto para ile bağış yapılabilmesinin önünü açtığını duyurdu.

ŞEFFAF İŞLETMECİLİK ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, “Coinoxs Charity, ticari kazanç elde etmeden, doğrudan ilgili kuruluşun hesabına ister bireysel ister kurumsal bağış yapılabilmesini sağlıyor. Sistemin temelini oluşturan şeffaflık ilkesi, yapılan transferlerin detaylarının ve bağış miktarlarının görülebilmesine imkan veriyor. Böylece bağış yapılan kurumun bağışları nereye harcadığı tüm şeffaflığıyla takip edilebiliyor. Coinoxs olarak dijitalleşen dünyaya yenilikçi projelerimizle fayda sağlarken, asla dijitalleşmeyecek olan toplumsal farkındalık bilincini daima canlı tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, kripto para kullanım alanlarını genişleterek hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlayacak adımlar atılmasına destek olmak” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ SOĞUK CÜZDANI COİNOXS İMZASINI TAŞIYOR

Tamamen yerli yatırımlarla kurulmuş bir platform olarak ilkleri gerçekleştirdiklerinin ve Türkiye’nin uluslararası arenadaki imajını güçlendirmek için çalıştıklarının altını çizen Can Azizoğlu, geliştirdikleri projelerin detaylarını şöyle aktardı:

“Coinoxs Charity projemizin yanı sıra, tüm sunucuları Türkiye’de olan ve geliştirilebilir API’lar (uygulama programlama arayüzü) sayesinde kurumlara altyapı desteği sağlayan ilk platform Coinoxs Explorer ve ilk yerli soğuk (dijital) mobil cüzdan VaultX ile sektöre pek çok yenilik getirdik. Coinoxs Explorer ile kullanıcılara blockchain zincirindeki tüm işlemlerin ayrıntısına canlı ulaşıp, istatistikleri takip ederek sektörü analiz edebilme olanağı sunuyoruz. Hem iOS hem de Android 'de yer alan mobil uygulama VaultX ile de kullanıcılara kripto para birikimlerini güvenle saklayabilme, dönüştürme ve aktarım yapabilme kolaylığı sağlıyoruz.”

BİRE BİR DANIŞMANLIK DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Türkiye’de kripto para ticaretine yönelik atılan adımları iyileştirmek istediklerine de dikkat çeken Can Azizoğlu, “Coinoxs olarak sunduğumuz ürünlerin en etkin şekilde kullanılabilmesi ve ekosistemdeki oyuncuların doğru adımlar atabilmesi için destek sağlıyoruz. Büyük blockchain ağlarındaki işlem iptalleri konusunda açık rehberlik sunuyor, birçok kullanıcının şikayetçi olduğu OMNI problemlerinde, özel bilgileri silme yükümlülüğümüzle destek oluyor, varlık mülkiyeti kapsamında uygulama planı ve akıllı sözleşme gibi konularda yol gösteriyoruz. Çeşitli cüzdan türleri ve her biriyle ilişkili güvenlik riskleri hakkında ayrıntılı bir kılavuz sunuyor, ister web cüzdanı, mobil masaüstü, donanım cüzdanı ister soğuk cüzdan olsun, kullanıcıların paralarını güvenli bir şekilde yönetmeleri için gerekli tüm bilgileri sağlıyoruz. Üstelik tüm desteği kullanıcılarımıza bire bir danışmanlık hizmeti vererek Nişantaşı ofisimiz kapsamında sunuyoruz” ifadelerini kullandı.