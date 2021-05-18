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Kripto para dolandırıcılığında Thodex'in kritik ismi yakalandı!

AA |  18 Mayıs 2021 Salı - 11:41 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 12:11

Son dakika haberine göre; Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu


Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında  hakkında yakalama kararı bulunan şirketin finans uzmanı firari şüpheli R.A.  yakalandı. 
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden firari konumda bulunan şirketin  finans uzmanı R.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet  Sarayı'na getirildi.
 
Soruşturma kapsamında aranan firari 4 şüpheliden biri olan R.A.'nın  savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 
Süreç
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı  kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına  kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.
 
Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20  Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin  resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
 
Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı  çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8  ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer  ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli  kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.
 
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında  bulunduğu firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
 

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Kripto para Thodex dolandırıcılık
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