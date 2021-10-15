Kripto para devi Bitcoin resmen tarihi zirveye oynuyor! Son 3 gün...

BİTCOİN ANA AKIM BİR YATIRIM ARACI OLMAYA YAKLAŞIYOR

Şu andaki bu yükseliş ağırlıklı Bitcoin'e yönelik bir ETF (Borsa Yatırım Fonu), onay beklentisiydi. Nitekim pazartesi günü en şanslı diyebileceğimiz ETF başvurularından birinin sonucu var. Dolayısı ile bir süredir zaten vadeli piyasalarla spot fiyatlar arasındaki farka baktığımızda buna yönelik pozisyon alındığını görüyorduk.

Bu aslında ideal bir ETF formu değil. Çünkü, spot Bitcoin alımları yapılmayacak, vadeli piyasada Bitcoin alımı yapılacak ama geldiğimiz yere bakılırsa ' Bu bir lale balonudur, bir dolandırıcılıktır'dan başlayıp da artık Amerikan borsalarında alınıp satılan bir borsa yatırım fonuna dönüşmüş bir Bitcoin finansal varlığından bahsedebilir hale geldiğimiz için tabi son derece pozitif.

Peki risk nedir? Önemli bir beklentinin sonuna gelmiş olacağız. Dolayısı ile bir realizasyon görme ihtimalimiz var bu haberle beraber. Ama biraz daha orta vadeli bakarsak regülasyonların gelmesi, ana akım finansal ürünlerin gelmesi bu işi kenarda takip eden insanların yani 'Ben bilmediğim bir yerden Bitcoin almam' diyen insanların yavaş yavaş buraya gelmesine neden olacak. Dolayısı ile bir haberi al, gerçekleşmeyi sat gelişmesi olsa bile ben olumlu görüyorum. Bitcoin'den sonra sırada elbette Ethereum gelecek. Çünkü oranın vadeli piyasaları son dönemde Bitcoin'den daha derinleşmeye başladı.