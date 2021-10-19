Kripto para devi Bitcoin kritik eşikte! Resmen o seviyeyi görecek

Kripto para piyasalarının en büyük birimi Bitcoin, 19 Ekim 2021 Salı günü 62 bin 045 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre son olarak bu yılın Nisan ayının ortalarında bulunulan bu seviye kripto paralarda yükseliş eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.
Tüm dünyanın takip ettiği Bitcoin geçtiğimiz Nisan ayındaki tarihi zirvesi olan 64 bin dolar seviyesine yaklaşmıştı.
Bitcoin en son ABD'nin sermaye piyasaları regülatörü kuruluşu SEC'ten gelen Haber eşliğinde primlenmeye başladı.
SEC, Bitcoin vadeli işlemler ETF'sinin işlem görmesine uzun süre sonra onay verdi.