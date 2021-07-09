Kripto para borsasında büyük şok! Bir ülke daha askıya aldı

Kripto para borsasındaki kriz devam ediyor. Binance'a yönelik engelleme furyası Asya’ya sıçradı. Avrupa’daki bazı ülkelerin ardından bir ülke daha uygulamayı askıya alacağını duyurdu.

Dünyayı kasıp kavuran kripto para macerasında Binance zor günler geçiriyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ı İngiltere yasakladı. Sonrasında ise Kanada 'da da yasaklanan Binance bu sefer de bankalar tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. En son da Çin, Binance'ın sitesine erişimi engelledi.

SANTANDER UK ÖDEME YAPMAYACAK

İngiltere'de Finansal Denetleme Otoritesi'nin yaptığı uyarıların ardından Santander UK, müşterilerine kripto para borsası Binance'a ödeme yapma imkanının engelleneceğini duyurdu.

Santander konuya ilişkin açıklamayı Twitter 'dan yaptı.

İngiltere'de faaliyet göstermeye yetkili bir kurum olmayan Binance'a ilişkin olarak Santander UK şu açıklamayı yaptı:

"Müşterilerimizi güvende tutmak birinci önceliğimiz ve bu çerçevede Binance'ye ödemeleri engellemeye karar verdik. Son aylarda kriptopara dolandırıcılıklarının kurbanı olan İngiliz müşterilerin sayılarında büyük artış gördük"

ÇİN DE ENGELLEMEYE BAŞLADI

Binance'ı istemeyenler arasına Çin de katıldı. Kripto paraya karşı sert tutum içinde olan Çin yönetimi, Binance'ı güvenlik duvarının arkasındaki siteler arasına kattı ve böylece erişime engellemiş oldu. Binance'a girmek isteyen Çinliler VPN kullanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

KRİPTO PARALARDA DEĞER KAYBI

Kripto para piyasaları son 24 saatte değer yüzde 2.2 oranında değer kaybı yaşadı. Kripto paraların piyasa değeri 1.42 trilyon dolar a indi. Öte yandan Bitcoin 'deki değer kaybı yüzde 1'in altında kaldı. BTC'nin fiyatı 32 bin 966 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 43 seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 4.6 oldu. ETH'nin fiyatı 2 bin 120 dolar seviyelerine indi. Ripple'daki düşüş yüzde 3 oldu. XRP'nin fiyatı 61 cent oldu. Dogecoin yüzde 7 değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 20 cent oldu.