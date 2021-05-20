Kripto para ayı sezonu ne demek, kripto para ayı sezonu başladı mı? Kripto para ayı sezonu ne kadar sürer, ne zaman biter?

65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bu ay 32 bin dolar seviyesine geriledi. Son 8 günde kripto paraların değerinde yaklaşık 700 milyar dolarlık düşüş yaşandı. 11 Mayıs'ta 2,4 trilyon doları aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri bugün 1,7 trilyon dolar seviyelerine geriledi. 8 günde değer kaybı, yaklaşık 700 milyar dolara ulaştı. Elon Musk’ın açıklaması, Çin’in etkisi ve Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, kripto varlıkların “gerçek bir yatırım” olarak görülmemesi gerektiğini söylemesi kripto para piyasasını çok etkiledi. Yaşanan düşüşlerin ardından kripto para ayı sezonu başladı, yorumları yapıldı. Kripto para ayı sezonu ne demek, Kripto para ayı sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman biter? Kripto para ayı sezonu ne kadar sürer, belli mi?

Kripto para birimlerinde görülen düşüş eğitimi çok sert değer kayıplarına neden oldu. Nisanda 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. Günlük kayıp Bitcoin'de yüzde 20'yi, Ethereum'da yüzde 30'u, Dogecoin'de ve Ripple’da yüzde 40'ı aştı. Kripto varlıklardaki değer kaybında, Tesla CEO’su Elon Musk’ın daha önceki açıklamalarının tersine Tesla’nın artık araç alımında ödemelerde Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklaması ve kripto varlıkların çevre kirliliğine neden olduğu yönünde eleştirilerde bulunması ile Çin’de kripto paranın yasaklanması etkili oldu. Düşüşler üzerine kripto paranın boğa sezonundan, ayı sezonuna geçtiği yorumu yapıldı. Peki, kripto para ayı sezonu ne demek, kripto para ayı sezonu ne zaman başlıyor? Kripto para ayı sezonu ne kadar sürer, ne zaman biter?

Kripto para ayı sezonu ne demek?

Ayı sezonu ya da ayı piyasası, piyasada uzun süreli fiyat düşüşleri yaşandığı zamanlardır. Genellikle, yaygın karamsarlık ve olumsuz yatırımcı hissi nedeniyle menkul kıymet fiyatlarının son zamanlarda görülen en yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düştüğü durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Ayı sezonu kripto paraların değer kaybettiği ve sürekli ekside kaldıkları bir dönem. Piyasada uzun süredir boğa sezonu yaşanıyordu. Bu boğa sezonunda pek çok kripto para değerini 3 – 4 kat arttırdı.

Aşı sezonu başladı mı, kripto para ayı sezonu ne kadar sürer, ne zaman biter?

Coinlerde henüz ayı sezonun başladığı ve yükselme eğiliminin henüz bitmediği yorumlansa da Analistler, kripto para piyasasında şu andaki tablonun çok da parlak görünmediğini belirtiyor. Elon Musk tarafından atılan tweetler Bitcoin’in değerini aşırı derecede aşağılara çektiğinden, BTC‘nin değeri düştü bu da diğer kripto paraların değerinin düşmesine neden oldu. Ortada büyük bir belirsizlik var. Ayı piyasasına geçildiyse 12.000$ ve 15.000$’a kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

Ayı piyasalarının ne kadar süreceği duruma bağlı olarak değişir. Bazıları sadece birkaç hafta sürebilirken, bazıları yıllarca sürebilir. Bir önceki ayı sezonu 4 yıl sürdü.

Bitcoin 2017 yılında en çok konuşulan konulardan biri olmayı başarmış ve 20 bin dolar seviyesine ulaşmıştı. Ancak sonrasında 4 yıla yakın süren bir ayı sezonu gerçekleşmiş ve fiyat 2018 Aralık'ta 3300 dolara, Mart 2020'de 4500 dolara kadar gerilemişti.