27 Mayıs 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 104.515 1.45 EURO 7,4230 0.44
USD 6,7770 0.76 ALTIN 371,980 0.91
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • »
  • Gündem Haberleri »
  • Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor? İşte kreşler ile ilgili son gelişmeler...

Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor? İşte kreşler ile ilgili son gelişmeler...

27 Mayıs 2020 Çarşamba - 10:03 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 10:03

Mart ayında okulların kapatılmasıyla birlikte kreşler ve anaokullarında da eğitime bir süreliğine ara verilmişti. Virüs önlemlerinin esnetilmesi ile uygulamaya konulan normalleşme takvimine göre çalışma hayatına yeniden dönecek anne ve babaların gözü anaokulları ve kreşlerin açılacağı tarihte. Peki, Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor? İşte kreşler ile ilgili son haberler...


Corona virüsü nedeniyle mart ayında okulların kapatılmasıyla birlikte kreşler ve anaokullarında da eğitime bir süre ara verilmişti. Corona virüs ile ilgili normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde özellike çalışan anne ve babalar kreşlerin ve anaokullarının durumunu merak ediyor. İnternette kreşler açılacak mı, kreşler ne zaman açılacak, anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor soruları gündemde. İşte anaokulları ve kreşler ile ilgili son gelişmeler...
 
ANAOKULLARI VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?
 
Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edilmişti. Corona virüs önlemlerinin esnetilmesi kapsamında hazırlanan normalleşme takviminin ikinci aşaması başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma hayatına dönecek anne ve babalar için kreşler ile ilgili açıklama yapmıştı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında şunları söylemişti:
 
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."

ETİKETLER

Kreşler açılacak mı? kreşlerin açılacağı tarih 15 Haziran'da kreşler açılıyor mu özel kreşler kreşler ile ilgili son haberler kreşler ile ilgili son gelişmeler gündüz bakımevleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.