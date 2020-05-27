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Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor? İşte kreşler ile ilgili son gelişmeler...

Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor? İşte kreşler ile ilgili son gelişmeler...