Kreşler ne zaman açılacak? Anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor? İşte kreşler ile ilgili son gelişmeler...

Corona virüsü nedeniyle mart ayında okulların kapatılmasıyla birlikte kreşler ve anaokullarında da eğitime bir süre ara verilmişti. Corona virüs ile ilgili normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde özellike çalışan anne ve babalar kreşlerin ve anaokullarının durumunu merak ediyor. İnternette kreşler açılacak mı, kreşler ne zaman açılacak, anaokulları ve özel kreşler ne zaman açılıyor soruları gündemde. İşte anaokulları ve kreşler ile ilgili son gelişmeler...
ANAOKULLARI VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren tatil edilmişti. Corona virüs önlemlerinin esnetilmesi kapsamında hazırlanan normalleşme takviminin ikinci aşaması başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma hayatına dönecek anne ve babalar için kreşler ile ilgili açıklama yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında şunları söylemişti:
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."