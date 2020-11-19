Kreşler kapanacak mı? Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi kreşler mi kapalı olacak? Özel kreş, Gündüz Bakım Evleri ve Çocuk kulüpleri kapanıyor mu?

Kreşler kapanıyor mu, kapalı mı, kapatılacak mı? soruları veliler tarafından henüz netlik kazanmadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitime uzaktan devam edileceğinin açıklanmasının ardından gözler detaylar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çevrilmişti. Bakanı Selçuk da 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini duyurdu.

Kreşler kapanacak mı? Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kreşler mi kapalı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreşler de mi kapanacak? günün en çok aranan sorusu oldu. Koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklama sonrası ise kreşler ve okul öncesi konusu daha da çok tartışıldı.

KREŞLER KAPANACAK MI, SADECE MEB’E BAĞLI KREŞLER Mİ KAPALI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kreşleri de içeren açıklamasının detayları şu şekildedir:

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. Sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır.

ÖZEL KREŞ, GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ VE ÇOCUK KULÜPLERİ KAPANIYOR MU?

Bakanlığa bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları dışında, Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bünyesinde olan Özel Kreş, Gündüz Bakım Evleri ve Çocuk Kulüpleri de MEB’e bağlı olduğundan bu kurumlar da kapalı olacak.