Kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağı tarih de netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı’nda gündeme alınan konulardan biri de kreşler ve gündüz bakım evleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran, kafe, kütüphane, çay bahçeleri, kaplıca pastanelerin açılacağı tarihi kamuoyuyla paylaşırken, kreşler ve gündüz bakım evlerinin ne zaman açılacağını da açıkladı. Peki, Gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Kreşler ne zaman açılıyor 2020? 1 Haziran’da kreşler açılacak mı?

Kreş ve gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Sorusu merak ediliyordu. Merakla beklenen sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamının hangi tarihte açılacağını aktardı. Kreşler 1 Haziran’da açılıyor mu? Kreş ve gündüz bakım evleri ne zaman açılacak?

KREŞLER 1 HAZİRAN’DA AÇILIYOR MU?

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

*İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.

*Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.

*65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

*3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında

*Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

*1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.

*Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

*Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçe

*Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

*Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

*Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Hazşran'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.

*Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.