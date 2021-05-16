Kreş ve anaokulları açılacak mı? Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kreş ve anaokulları ile ilgili son karar!

İçişleri Bakanlığı tarafından Kademeli Normalleşme Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da anaokulları ile ilgili kararı açıkladı. Normalleşme sürecine ilişkin bazı iş yerlerinin çalışmalarına devam edecek olması nedeniye aileler okul öncesi eğitim kurumları yani anaokulları ve kreşlerin açık olup olmayacağını merak ediyordu. Peki, Kreş ve anaokulları açılacak mı? Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kreş ve anaokulları ile ilgili son karar!

Kontrollü normalleşme süreci başlıyor. Milyonların beklediği kademeli normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmenin kurallarını, yasakları ve açılacak yerleri duyurdu. Bu süreçte belki de en çok merak edilen konuların başında gelen okul öncesi eğitim kurumları yani anaokulları ve kreşlerin durumu da belli oldu. Çalışan anne ve babalar için sevindiren gelişme hem genelgede hem de MEB 'in açıklamasında netlik kazandı. Peki, Kreş ve anaokulları açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak mı? Kreş ve anaokulları ile ilgili son karar!

KREŞ VE ANAOKULLARI AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili şu detaylar yer aldı:

"Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı yla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme sürecine ilişkin detayları açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da açıklama yaptı. MEB açıklamasında "17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir." ifadelerinde yar verdi.

İşte kontrollü normalleşme döneminde eğitim ile ilgili alınan karar ve MEB açıklaması...

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."