ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Dünya » Kremlin Sözcüsü Peskov dünyaya duyurdu: Durum kötü, 5 milyonu geçti...

Kremlin Sözcüsü Peskov dünyaya duyurdu: Durum kötü, 5 milyonu geçti...

Kremlin Sözcüsü Peskov dünyaya duyurdu: Durum kötü, 5 milyonu geçti... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke genelindeki durumunun "kötü" olduğunu dünyaya duyurdu...
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.