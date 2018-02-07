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Kremlin'den "üçlü zirve" açıklaması

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 13:32 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 13:34

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus, Türk ve İranlı liderler arasında bir zirve düzenlenmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.


Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus, Türk ve İranlı  liderler arasında bir görüşme için henüz takvim belirlenmediğini ancak gerekli  görülmesi halinde böyle bir zirvenin düzenlenmesinin ihtimal dışı olmadığını  söyledi. 
 
 
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya  Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sürekli temas halinde olduğuna  işaret etti.
 
Üç ülkenin lideri arasında bir görüşme için ise henüz bir takvim  belirlenmediğini ifade eden Peskov, "Ancak liderler, böyle bir zirvenin gerekmesi  halinde düzenlenmesi gerekebileceğini ihtimal dışı görmüyorlar." diye konuştu.
 
Putin ve Ruhani arasında dün yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki  durum değerlendirilmiş ve iki lider, Rusya, İran ve Türkiye arasında Astana  sürecine dair yürütülen başarılı iş birliğine dikkati çekmişlerdi.
 

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