Kremlin'den "üçlü zirve" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus, Türk ve İran lı liderler arasında bir görüşme için henüz takvim belirlenmediğini ancak gerekli görülmesi halinde böyle bir zirvenin düzenlenmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Üç ülkenin lideri arasında bir görüşme için ise henüz bir takvim belirlenmediğini ifade eden Peskov, "Ancak liderler, böyle bir zirvenin gerekmesi halinde düzenlenmesi gerekebileceğini ihtimal dışı görmüyorlar." diye konuştu.

Putin ve Ruhani arasında dün yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki durum değerlendirilmiş ve iki lider, Rusya, İran ve Türkiye arasında Astana sürecine dair yürütülen başarılı iş birliğine dikkati çekmişlerdi.