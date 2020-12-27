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Kremlin'den Putin ve Erdoğan'dan açıklaması

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 18:14 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 18:14

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı tutumunun tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına yardımcı olduğunu söyledi.


Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Peskov, Rusya  ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
 
İkili ilişkilerin farklı alanlarda geliştiğine dikkati çeken Peskov,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın birbirine saygıyla yaklaştığını belirtti.
 
"İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve çıkar çatışması olsa da  tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor." diyen Peskov,  Rusya ve Türkiye'nin büyük jeopolitik güç olduğunu vurguladı.
 
Peskov, "Bölgemizde iki büyük ülke olan Rusya ve Türkiye, güvenlik ve  istikrara katkıda bulunabilir ve bulunmalı. İki ülke, en azından savaşın  yaşanmaması için her şeyi yapabilirler." ifadesini kullandı.

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Kremlin Dmitriy Peskov Recep Tayyip Erdoğan
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