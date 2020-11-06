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'Putin görevi bırakacak' iddiasına Kremlin'den açıklama geldi

DHA |  06 Kasım 2020 Cuma - 14:56 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 14:57

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz medyasında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını iddia eden haberleri yalanladı.


Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz medyasında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını iddia eden haberleri yalanladı.
 
Peskov’un, Putin’in böyle bir planı olmadığını ve sağlığının mükemmel olduğunu söylediği ifade edildi.  Ayrıca Peskov’un “Bu tamamen saçmalık. Başkan iyi durumda” ifadelerini kullandığı belirtildi.
 
İNGİLİZ MEDYASI 'GÖREVİ BIRAKACAK' DEMİŞTİ
 
İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etmişti.
 
 

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