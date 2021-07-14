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Krediye uygun, hepsi 250 bin liranın altında! İstanbul'daki en ucuz evler
Ev alacak herkesi yakından ilgilendiriyor. Hepsi 250 bin liranın altında ve krediye uygun. Evlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyenler daha uygun ilçelere yöneliyor. Konut fiyatları giderek artmaya devam ediyor. İstanbul'da uygun fiyatlı olarak ise sadece 9 ilçe kaldı. İşte 250 bin liradan düşük, krediye uygun evler...