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Kredilerde yeni dönem, Merkez Bankası harekete geçti, resmen açıklandı...
Kredilerde yeni dönem, resmen değişiyor. Merkez Bankası kolları sıvadı. Kredi başvurularıyla ilgili yeni uygulama devreye alınıyor. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, büyüme, istihdamı artıran, sanayi hamlesi, esnafı, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu.
Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre; hizmet ve sanayi sektörü GSYH'nin üzerinde büyüme sağlayacak, istihdam 1 milyon 277 bin kişi artacak. Yıllık Program'da dikkat çeken başlıklar şöyle: