Krediler ertelenecek mi? Hükümet tarafından, yeni ekonomi ve yargısal reform paketleri kapsamında, vatandaşların, iş dünyasının, esnafın ve çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin yeni önlemler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ekonomik ve yargısal reform çalışmalarıyla ilgili düğmeye basıldı. Koronavirüs sürecinden etkilenen pek çok kesimin sıkıntı, görüş ve önerilerini dinlendi ve reform ve destek paketleri hazırlığına başlandı. Geçen ay devreye alınan borç yapılandırma süreci devam ederken, diğer yandan da vatandaşların kredi borçları için de çalışma yapıldığı belirtildi. Peki, Yeni reform paketi ile ilgili son durum ne? Yeni reform paketinde neler olacak? Krediler ertelenecek mi? Vatandaşın ve esnafın kredi borçları yapılandırılacak mı? İşte yeni reform paketi ile ilgili son durum...

Hükümet, kredi ve SGK borçlarına ilişkin yeni reform paketini masaya yatıracak. Ekonomi ve yargı alanlarında yapılacak reformlar için iş dünyası ve vatandaşlar başta olmak üzere çeşitli kesimlerin görüşlerini dinleyen hükümet, kredi yapılandırması ve kredi borç ertelemesi gibi koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltacak bir dizi çalışma yapıyor.

Koronavirüsün etkisinin devam ediyor olması, yeni yasak ve kısıtlamaların da uygulanması nedeniyle bu durumdan en çok etkilenen kesimleri rahat bir nefes aldıracak yeni önlemler hükümet tarafından masaya yatırıldı. Koronavirüsün etkilerini azaltmak amacıyla başta vatandaşın kredi ve SGK borçları olmak üzere özellikle küçük işletmeler, çiftçi ve esnafa nefes aldıracak ekonomik önlemler gündemde. Peki, Krediler ertelenecek mi? Kredi borçlarına af mı geliyor? Yeni reform paketi ile ilgili son durum ne? Vatandaşın ve esnafın kredi borçları yapılandırılacak mı? İşte detaylar...

KREDİ BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Hükümetin masasında yer alan yeni ekonomi reformunun detayları merak edilirken konorovirüs ile ilgili, iş dünyası, esnaf ve küçük işletmelerin rahat bir nefes almasını sağlayacak çözümlerin masada olduğu belirtiliyor. Özellikle, SGK prim, vergi borçları gibi konularda (yeniden yapılandırma taksitleri dahil) ödemelerin bir süre daha ertelenmesi üzerinde duruluyor. Kredi borçlarının ödemesinin ertelenmesi gibi işletmeleri rahatlatacak formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor.

ÇİFTÇİ BORÇLARI DA GÜNDEM DE

Yapılandırma kapsamına alınmayan yaklaşık 5 milyar liralık çifti borçları da hükümetin gündeminde. Ayrıca, Hukuk reformu çerçevesinde ise özellikle ticaret hukukundan kaynaklanan sıkıntıların aşılmasına dönük yeni düzenlemelerin çalışma kapsamında yer alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ekonomi ve yargıda reform müjdesi vererek "Ekonomide istikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlatıyoruz" demişti.

İŞ DÜNYASIYLA KRİTİK ZİRVE

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, reform çalışmaları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nın yerleşkesinde MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi. Elvan daha önce de TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle buluşmuştu.

İş dünyasıyla görüşmelerine MÜSİAD ile devam ettiklerini belirten Elvan, "Adalet Bakanı'mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle olmuştu; "Ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekraren çiziyorum"