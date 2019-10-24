Kredide kazandıran hesap

Merkez Bankası’nın 27 Temmuz’da 4.5 yıl aradan sonra 425 baz puanlık indiriminin hemen ardından 12 Eylül’de 325 puanlık daha indirime gitmesi yani toplamda 750 puanlık indirim kredi faizlerinin de hızla düşmesini sağlamıştı

Konutta yüzde 0.99’a inen faizler, taşıt ve tüketici kredilerinde de cazip hale geldi.

GÖZLER MERKEZ’DE

Merkez Bankası’nın bugünkü Para Politikası Kurulu’nda da 100-150 puanlık bir indirim yapması bekleniyor. Şu anda güncel politika faizi yüzde 16.50.Günlük acil nakit ihtiyacı için tercih edilen tüketici/ ihtiyaç kredi fazilerinde faizler yüzde 1.18’en başlıyor.

Faizler vadelere göre değişiyor. Ancak biz en çok tercih edilen 3 yıl (36 ay) vadeye yönelik bir hesaplama yaptık. TABLO’ya bakarak bankaya gitmeden hesabınızı yapabilirsiniz. (Posta)