Kredi yapılandırma nedir? Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır?

Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan indirimle yüzde 16'ya çekmesinin ardından, kamu bankaları faiz indirimi ile ilgili açıklama yaptı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aldıkları ortak kararla konut kredisi ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları kredi faizleri ile ilgili kararını açıklamasının ardından pek çok kişi de aldıkları kredileri yapılandırıp yapılandırılmayacağını araştırıyor. Peki, Kredi yapılandırma hesaplaması nasıl yapılır? Kredi yapılandırma hesaplama nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? İşte yeni faiz oranlarına göre kredi yapılandırmanın detayları...

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası 'nın faizi 2 puan indirmesinin ardından kamu bankaları da faiz indirimi ile ilgili ortak açıklama yaptı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aldıkları ortak kararla konut kredisi ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdü. Üç bankadan yapılan ortak açıklamaya göre kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında ise 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Kredisini yapılandırmak isteyenler vade uzatımı yapabiliyor. Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.29 olarak düzenlendi.

Halkbank 100 bin TL kredi kullananlar yüzde 1.29 faiz oranıyla 120 aya kadar yapılandırabilecek. Aylık taksitler de 2 bin 464 TL olacak. Kredinin toplam maliyeti de 297 bin 781 TL olacak.

Ziraat Bankası'ndan 100 bin TL kredi kullananlar yüzde 1.29 faiz oranıyla 120 aya kadar yapılandırabilecek. Aylık taksitler de 2 bin 464 TL olacak. Kredinin toplam maliyeti de 297 bin 403 TL olacak.

Vakıfbank'ta da, 100 bin TL kredi kullananlar yüzde 1.29 faiz oranıyla 120 aya kadar yapılandırabilecek. Aylık taksitler de 2 bin 464 TL olacak. Kredinin toplam maliyeti de 297 bin 921 TL olacak.

Kredi borcu bulunanlar yapılandırma olanakları hakkında bilgi almak üzere Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine gitmeleri gerekiyor.