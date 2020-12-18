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Kredi ve kredi kartları ile ilgili flaş karar! Düşürüldü

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 10:14 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 10:46

Kredi ve kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren çok önemli karar. Taşıt, altın, elektronik eşya, mobilyada taksit sayıları düşürüldü. Kredi vade sınırlarının nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verildi. BDDK taksit düzenlemesi...


 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),  basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda, elektronik eşya  alımlarında, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında kredi kartlarında  taksitlendirme sürelerini düşürürken, taşıt alımı amaçlı kredilerde de vade  sınırlarını indirdi.  BDDK, kredi vade sınırları ve kredi kartlarında taksitlendirme  sürelerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.
 
Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda  kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi.
 
Kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 3 bin 500  liraya kadar  olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya  ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya düşürüldü.
 
Öte yandan taşıt kredilerinde de vade sınırlarında değişiklik yapıldı.
 
Buna göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt  alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.  Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı  ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt  teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.Duyuruda, bilgisayar ve tabletin elektronik eşya kategorisine dahil  olmadığı ifade edildi.
 

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